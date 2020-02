Ponte di via Camalavicina, eseguiti i lavori.

Ponte di via Camalavicina ora è nuovamente sicuro

Dopo oltre quindici anni i Comuni di Valeggio sul Mincio e di Castelnuovo del Garda hanno raggiunto un accordo per intervenire e per metter in sicurezza il ponte che si trova su via Camalavicina, nella frazione omonima che viene spartita territorialmente dalle due amministrazioni. «Ringrazio il collega Giovanni Dal Cero per l’accordo raggiunto nell’interesse delle rispettive comunità – afferma il sindaco Alessandro Gardoni -. Allo stesso tempo mi auguro che questa collaborazione possa essere proficua anche per un ulteriore intervento di allargamento della struttura».

Opera da 38mila euro

L’opera, il cui impegno di spesa è stato spartito equamente tra le due amministrazioni, è costata 38mila euro. L’intervento, nello specifico, ha riguardato il rinforzo delle fondazioni e il restauro del volto interno al ponte. Il flusso d’acqua è stato deviato durante i lavori. «Questa è un’opera che i cittadini della frazione aspettavano da molto tempo – affermano l’assessore Alessandro Remelli e il consigliere Andrea Parolini -. Una collaborazione con il Comune di Castelnuovo, che si è reso molto disponibile nell’esecuzione dell’opera. Dopo questo intervento vogliamo valutare anche l’allargamento dello stesso ponte, sia per quanto riguarda il manto stradale che nella realizzazione di un nuovo passaggio ciclo-pedonale».

