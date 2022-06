Si getta in mare e salva un bambino in difficoltà: 82enne si accascia e muore davanti alla figlia

Un uomo di 82 anni di Nogara è morto sulla spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina dopo aver salvato un bambino che stava per annegare.

Si getta in mare e salva un bambino che stava per annegare

Bruno Padovani, 82enne di Nogara era in vacanza sulla spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina a Ravenna, assieme alla figlia Paola quando ieri lunedì 27 giugno 2022, dopo le 18.30 hanno notato dei bambini tuffarsi tra le onde noncuranti della bandiera rossa che indica forte vento e mare molto mosso.

A quell’ora non era più presente il servizio di salvataggio e quando l’82enne ha notato i quattro bambini di origine nordafricana, tre femmine e un maschio (tra gli 8 e i 10 anni) in difficoltà tra le onde, è subito gettato tra le onde per cercare di salvarli.

La figlia nel frattempo è andata a chiamare i soccorsi mentre altri uomini si sono lanciati tra le onde per aiutare Bruno nel salvare i bambini. Sul posto sono arrivati i soccorritori del Suem 118, la Polizia locale, capitaneria di porto e i Vigili del fuoco con i sommozzatori.

Fortunatamente tutti e quattro i bambini sono stati portati in salvo, purtroppo Bruno dopo aver salvato un bambino è stato sopraffatto dalle onde e, quando è stato portato sulla spiaggia si è accasciato ed è morto sotto agli occhi della figlia. Anche un altro turista bergamasco, che aveva preso parte alle operazioni di soccorso, si è sentito male però poi si è ripreso senza conseguenze.