Covid, Zaia: “Zona arancione? Per me no, ospedali reggono | +2972 positivi | Dati 18 novembre 2020

Aggiornamenti sulla situazione pandemica.

Il Governatore Luca Zaia nella giornata di oggi, mercoledì 18 novembre 2020, durante il consueto punto stampa ha esposto i dati del bollettino che prevede 2.607.348 tamponi effettuati, i test rapidi sono 658.392, i positivi dall’inizio pandemia sono 108.938 (+2.972), in isolamento 33.807, i ricoverati 2.192 (+101), le terapie intensive sono 291 (+11), i morti sono 3.019 (+52) dimessi 5.943 (+80). Zaia osservanddo i dati ha affermato:

Il presidente della Regione Veneto, parlando delle previsioni per il periodo delle festività natalizie ha affermato:

Il Governatore ha parlato di alcune difficoltà con i dati:

“In questo momento stiamo chiudendo il caricamento dei dati con qualche difficoltà, in particolare con l’Ulss di Verona, stiamo parlando per i dati che ci serviranno per la valutazione dell’applicazione dei 21 parametri , c’è un dato da caricare della prevenzione ma stiamo correndo per caricare dati nel più breve tempo possibile”.

Luca Zaia ha parlato poi della zona attualmente gialla per il Veneto:

“Venerdì sapremo nel dettaglio la nostra fascia. Temo una ricaduta nella fascia arancione? No, lo dico perché i nostri dati sono buoni, lo si capisce. Non abbiamo pressione ospedaliera tale da andare nella fascia arancione. Voglio inoltre far sapere che stiamo raccogliendo tanto plasma, grazie agli appelli. Tornando sulla situazione: letti ne abbiamo, il piano tiene fino a 6mila posti letto per i ricoverati, staremo a vedere. Per gente che gestisce malati, la situazione è sotto controllo, capite che siamo tutti appesi all’Rt lo stiamo calcolando ma le formule che usiamo sono le nostre, io spero che si possa riconfermare l’area gialla. Non abbiamo demeriti per passare in arancione, spero che si valutino fino in fondo i nostri dati e se ci fossero problemi spero che ci sia il tempo per i tecnici di argomentare e chiarire le posizioni, non vorrei che si esca da alcune posizioni e magari si scopre poi che c’era una soluzione. Siamo a mercoledì, domani ci sarà il giorno del confronto, noi non abbiamo dubbi. Le restrizioni che abbiamo adottato a livello di Regione hanno sostanzialmente funzionato, non registriamo gli assembramenti di prima”.