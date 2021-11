Allarme influenza aviaria, i focolai salgono a 60: definite le zone di sorveglianza

In provincia di Verona

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha emanato un'ordinanza per definire le diverse zone di sorveglianza.

Aumentano in provincia di Verona i focolai di influenza aviaria che salgono a 60.

I focolai di influenza aviaria HPAI registrati in provincia di Verona sono aumentati a 60 e coinvolgono principalmente allevamenti di tacchini. E' il Sivemp Veneto (sindacato italiano veterinari medicina pubblica) ha rendere nota l’evoluzione epidemiologica della malattia.

Il Ministero della Salute ha diramato una nuova nota in merito ai focolai di influenza aviaria HPAI confermati nei giorni scorsi dal Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria presso l’IZS delle Venezie su campioni prelevati in allevamenti avicoli.

L’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità però si estende perché dopo la provincia di Verona, ora interessa anche la provincia di Padova e la Regione Lombardia.

Il Centro di referenza per l’influenza aviaria dell’IzsVe ha confermato 64 focolai di Influenza aviaria HPAI H5 in Italia. Una sessantina sono in provincia di Verona, due focolai in altrettanti allevamenti della provincia di Padova, nelle zone di Este e Lozzo Atestino.

Si tratta di un allevamento di tacchini da carne (circa 20mila capi) e di un allevamento di galline ovaiole (600.000 capi). Un altro focolaio era stato confermato nei giorni scorsi a Ostia.

Veloce diffusione

La prima segnalazione era stata effettuata venerdì 22 ottobre 2021 con l’individuazione di un focolaio di influenza aviaria H5N1 in un allevamento di tacchini a Ronco all’Adige. A distanza di una sola settimana, un altro allevamento di tacchini è stato contagiato dall’influenza aviaria interessando 11mila tacchini.

Martedì 2 novembre 2021 sono stati registrati altri focolai sempre del virus influenzale sottotipo H5N1 in altri due allevamenti di tacchini a Ronco all’Adige e uno invece all’interno di una struttura situata a San Bonifacio. Il fenomeno si è poi propagato velocemente in provincia.

Nuovi allevamenti interessati nelle zona di protezione e sorveglianza in provincia di Verona dove i focolai confermati sono saliti ad oggi ad almeno 60.

Ieri il Centro di referenza ha confermato la positività a virus influenza H5 ad alta patogenicità (HPAI) anche in un allevamento di tacchini da carne sito nel comune di San Gervaso Bresciano (Brescia). In allevamento sono presenti circa 14.500 capi distribuiti in 4 capannoni. Di fronte al rapido dilagare dell’epidemia cresce la preoccupazione delle autorità sanitarie e delle categorie economiche.

Ampliate le zone di sorveglianza

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia aveva già emanato un'ordinanza per definire le diverse zone di sorveglianza. Ora Luca Zaia ne ha emanata un'altra per definire l'ampliamento delle zone di sorveglianza. La zona di sorveglianza comprende il territorio della provincia di Verona a sud dell’Autostrada A4 e ad est dell’Autostrada A22, istituita con OPGR 151/2021, è ampliata di un raggio di 10 Km dagli allevamenti sede di focolaio, includendo gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

Comune di Cazzano Tramigna : 024VR003, 024VR004;

: 024VR003, 024VR004; Comune di Colognola ai Colli : 028VR010, 028VR014;

: 028VR010, 028VR014; Comune di Illasi : 039VR003, 039VR005, 039VR006, 039VR009, 039VR010, 039VR016, 039VR017, 039VR019, 039VR021, 039VR039;

: 039VR003, 039VR005, 039VR006, 039VR009, 039VR010, 039VR016, 039VR017, 039VR019, 039VR021, 039VR039; Comune di Lavagno : 042VR002, 042VR005, 042VR005, 042VR008, 042VR008, 042VR011, 042VR013, 042VR033;

: 042VR002, 042VR005, 042VR005, 042VR008, 042VR008, 042VR011, 042VR013, 042VR033; Comune di Mezzane di Sotto: 047VR004, 047VR004, 047VR005, 047VR017, 047VR020, 047VR023, 047VR024, 047VR025;

047VR004, 047VR004, 047VR005, 047VR017, 047VR020, 047VR023, 047VR024, 047VR025; Comune di Montecchia di Crosara : 049VR006;

: 049VR006; Comune di Monteforte d’Alpone : 050VR007;

: 050VR007; Comune di San Martino Buon Albergo : 073VR007, 073VR008, 073VR012, 073VR022,

073VR186;

: 073VR007, 073VR008, 073VR012, 073VR022, 073VR186; Comune di Soave: 081VR011, 081VR013, 081VR023, 081VR023, 081VR024;

081VR011, 081VR013, 081VR023, 081VR023, 081VR024; Comune di Verona: 091VR038, 091VR048, 091VR048, 091VR074, 091VR082, 091VR090, 091VR108, 091VR113, 091VR127, 091VR159, 091VR171, 091VR172, 091VR199, 091VR252, 091VR317, 091VR327, 091VR399, 091VR595, 091VR811.

Le zone nel Padovano e Vicentino

Il Governatore ha definito l’istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dagli allevamenti sede di focolaio, codice aziendale 037PD008, sito nel Comune di Este (PD) e codice aziendale 047PD061, sito nel Comune di Lozzo Atestino (PD). La zona di protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

Comune di Baone (PD): 009PD084; Comune di Este (PD): 037PD007, 037PD008, 037PD012, 037PD014, 037PD014, 037PD026, 037PD034, 037PD035, 037PD046, 037PD047, 037PD048, 037PD050; Comune di Lozzo Atestino (PD): 047PD003, 047PD012, 047PD018, 047PD019, 047PD020, 047PD028, 047PD033, 047PD034, 047PD035, 047PD061, 047PD102; Comune di Ospedaletto Euganeo (PD): 059PD008, 059PD011, 059PD022, 059PD028, 059PD037, 059PD037, 059PD038, 059PD038, 059PD039, 059PD074, 059PD108;

L’istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dagli allevamenti sede di focolaio, codice aziendale 037PD008, sito nel Comune di Este (PD) e codice aziendale 047PD061, sito nel Comune di Lozzo

Atestino (PD). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali: