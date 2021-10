Caso Citrobacter, Zaia: “Abbiamo fiducia nella magistratura”, Bigon (PD): “Giustizia ai genitori”

Il presidente della Regione Veneto torna a parlare del caso Citrobacter dell’ospedale di Borgo Trento.

Sono sette i medici che sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Verona con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario all’interno dell’inchiesta aperta dopo i casi di Citrobacter all’Ospedale della donna e del bambino dove hanno perso la vita Nina, Alice e Tommaso mentre moltissimi altri bambini sono stati “danneggiati” dall’infezione. Si parla di un "focolaio epidemico" che ha coinvolto 89 neonati. Durante la conferenza stampa di oggi, govedì 7 ottobre 2021 il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha parlato del caso Citrobacter psiegando:

“Voglio ricordare che la documentazione è arrivata dalla Regione dopo l’ispezione che avevamo fatto, il materiale c’è. Guardo con rispetto l’azione della Procura, abbiamo fiducia nella magistratura, ovviamente i processi non si possono fare qui dentro o sui giornali ma nei tribunali. Se casomai qualcuno si ritrovasse ad essere oggetto di processo vedremo come procederà. E’ stata auspicata fin dall’inizio chiarezza, l’unico elemento è che la situazione è cristallizzata, ci sono le relazioni, abbiamo nominato una commissione indipendente portando anche grandi professionisti da fuori. Il materiale è in mano al magistrato, se ha deciso di avvisare alcune persone lo farà nell’interesse di sbrogliare laa matassa per capire di chi saranno le responsabilità”.